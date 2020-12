Conforme a los criterios de Saber más

Diego Simeone es un genio incomprendido en tiempos en donde el estilo es ‘más’ que el poder del convencimiento en un trabajo de equipo. Las genialidades de Guardiola, Klopp y Bielsa también son un fenómeno por naturaleza en el mundo del fútbol, pero definitivamente para la opinión pública, el funcionamiento y los niveles de motivación del ‘Cholo’ en su Atlético pueden ser distantes a lo que algunos críticos pueden llamar arte al juego en sí de otros entrenadores.

Puede que la labor del equipo de Simeone no sea una obra maestra, pero sí lleva un funcionamiento perfecto de ida y vuelta, como si fuera un reloj recién salido de la fábrica, que se mantiene a la par en el transcurso de las temporadas, muy a diferencia de un Real Madrid o Barcelona, necesitado de otros elementos para ser más fuertes en LaLiga como en Champions.

Si para Florentino Pérez es difícil comprar un nuevo Cristiano Ronaldo o para la dirigencia catalana, formar en sus canteras a un nuevo Xavi, Iniesta y Messi, para Simeone no es un experimento de laboratorio engranar a nuevos futbolistas. Sobre todo en un sistema, en donde “el talento gana partido, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”, como diría Michael Jordan, aL referirse al éxito en su paso con los Chicago Bulls.

Desde su llegada a Madrid, con Enrique Cerezo como presidente hasta la actualidad, Simeone ha clasificado al Atlético a la Champions en ocho temporadas consecutivas, peleando al día de hoy (nuevamente) el título de LaLiga, y sacando importantes diferencias con el Madrid de Zidane (seis puntos con un partido menos), como el Barcelona de Koeman (nueve unidades).

Al día de hoy, el Atlético ha ganado sus últimos seis partidos de Liga, habiendo recibido un solo tanto en la misma cantidad de duelos. Y habiendo perdido su invicto solo frente al vigente campeón Bayern Munich, Simeone encontró en la derrota el equilibrio: el ‘Cholo’ pasó a jugar con tres centrales con Mario Hermoso de lateral izquierdo, así como ubicando a Marcos Llorente delante de Kieran Trippier, para hacer de su defensa una fortaleza y de su ataque, la inventiva de sus individuales, haciendo de los colchoneros – probablemente – el mejor equipo de España en la actualidad.

“En el fútbol, para ganar hace falta la contundencia, tengas el 30 o 90 por ciento de la posesión”, reza Simeone, habiendo encontrado el gol con el fichaje de Luis Suárez, y la formación (en un proceso parecido al de Griezmann en su momento) con Joao Félix. Y eso que el Atlético estuvo a punto también de traer a Cavani, goleador ahora en el United. Entonces, ¿si no es un genio?, ¿por qué no nos detenemos a hablar un poco más de Simeone? El fútbol no es solo estético e ideales, también es comprensión y, sobre todo, tiempo de trabajo.





