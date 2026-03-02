1926: Peruanos para el plebiscito

Llegan inquietantes informes de Tacna acerca de las condiciones existentes entre los elementos de la población chilena y peruanos. El considerable ingreso de los que han llegado últimamente del Perú ha agravado el sentimiento de los chilenos contra los peruanos, poniendo en cuitas a las autoridades quienes temen el recrudecimiento de desórdenes que vengan a complicar la situación que está ahora encaminada hacia el registro de quienes participarán en el plebiscito. La situación es extraordinariamente compleja, empeorada por la circunstancia de producirse igual al estado de cosas aquí en Arica, donde a diario se acrecienta la influencia de los peruanos.

