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¿A qué se enfrenta Keiko Fujimori?

“Tendrá que demostrar algo que ninguno de sus tres intentos anteriores le exigió: gobernar de verdad, con recursos escasos, sin mayoría parlamentaria”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Declaraciones de la candidata presidencial por el partido fuerza popular, Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
    Declaraciones de la candidata presidencial por el partido fuerza popular, Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)

    El principal problema de Keiko Fujimori no tiene nada que ver con la infantil pataleta de Roberto Sánchez ni con los desesperados gritos de fraude electoral que, lamentablemente, se han vuelto una tradición que ella misma contribuyó a instalar en la política peruana. La mayor preocupación de la futura presidenta tiene que ver con los enormes nubarrones que se aproximan y que marcarán el destino de su gobierno en los próximos cinco años.

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