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Belmont, el radical tardío

“Belmont propone una relación directa entre líder y pueblo. La democracia representativa aparece más como obstáculo que como garantía”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Ricardo Belmont afirma que cree en versión de Antauro Humala sobre el Andahuaylazo. (Foto: Andina)
    Ricardo Belmont afirma que cree en versión de Antauro Humala sobre el Andahuaylazo. (Foto: Andina)

    En política, la juventud suele ser terreno fértil para el idealismo —y el radicalismo—, mientras que la madurez tiende a traer prudencia, matices y sentido común. Pero Ricardo Belmont ha recorrido ese camino en sentido inverso.

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