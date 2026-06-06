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Cima o abismo

“Es obvio que si ganara Sánchez la inversión se retraerá, habrá conflicto y creceremos muy poco o decreceremos”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Si este domingo gana Keiko Fujimori, el país entrará en un ciclo prolongado de alto crecimiento y rápida reducción de la pobreza gracias a las reformas de segunda y tercera generación previstas en su plan de gobierno. Esa es una oportunidad que el país no puede perder.

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