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Cohesión para hacer política

“Llámese partido, frente político o movimiento, la cohesión básica en torno a una propuesta constituye un componente imprescindible del actual quehacer político peruano”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Es conocido que JP es un frente que incluye a personas directamente de Juntos por el Perú, así como a integrantes del entorno de Pedro Castillo, a personas cercanas a Antauro Humala y, probablemente, a independientes que se sumaron a la agrupación de Roberto Sánchez". Foto: GEC
    "Es conocido que JP es un frente que incluye a personas directamente de Juntos por el Perú, así como a integrantes del entorno de Pedro Castillo, a personas cercanas a Antauro Humala y, probablemente, a independientes que se sumaron a la agrupación de Roberto Sánchez". Foto: GEC

    Hace unos días el diputado Marlon Aguirre, de Juntos por el Perú, anunció la posibilidad de retirarse de su agrupación política para enrolarse en Fuerza Popular. Adujo como causa de su eventual decisión diferencias con el diputado Ernesto Zunini, portavoz de la bancada de JP en su respectiva cámara. Poco después, Aguirre informó que las discrepancias y conflictos se estaban superando.

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