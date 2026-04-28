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Construcción crece 8,9 %, virtuales congresistas ampliarían Reinfo y colegios de Lima y Callao sufren pánico por reto viral

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 28 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este martes 28 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el anuncio del BCR sobre el crecimiento del 8,9% en el sector construcción durante febrero del 2026 es una señal alentadora que impulsa el empleo. Segundo, es lamentable que el nuevo Congreso albergue a virtuales legisladores dedicados a ampliar el cuestionado Reinfo, lo cual representa una peligrosa amenaza. Finalmente, genera gran preocupación el hallazgo de casquillos y mensajes amenazantes en colegios de Lima y el Callao debido a un reto viral.

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