Construcción crece 8,9 %, virtuales congresistas ampliarían Reinfo y colegios de Lima y Callao sufren pánico por reto viral

En el Semáforo de este martes 28 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el anuncio del BCR sobre el crecimiento del 8,9% en el sector construcción durante febrero del 2026 es una señal alentadora que impulsa el empleo. Segundo, es lamentable que el nuevo Congreso albergue a virtuales legisladores dedicados a ampliar el cuestionado Reinfo, lo cual representa una peligrosa amenaza. Finalmente, genera gran preocupación el hallazgo de casquillos y mensajes amenazantes en colegios de Lima y el Callao debido a un reto viral.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Construcción en franco crecimiento

El anuncio del BCR sobre el crecimiento de 8,9% en el sector construcción durante febrero del 2026 es una señal alentadora para el país. Este repunte significa más empleos directos y una reactivación necesaria que impulsa otras industrias. Sin embargo, aunque las cifras invitan al optimismo moderado, no debemos confiarnos. Consolidar esta tendencia exigirá destrabar obras públicas y sostener la inversión privada. Es un avance firme hacia la recuperación económica, pero debe mantenerse.

🟢Los virtuales congresistas Reinfo

Es lamentable que el nuevo Congreso albergue a cinco virtuales legisladores dedicados a impulsar la dañina minería informal. Personajes como Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, y miembros de otras bancadas llegan para ampliar el cuestionado Reinfo. Esta peligrosa infiltración política representa una amenaza para el país, pues buscan desplazar la minería formal y potenciar la informal.

🔴Reto viral irresponsable

Genera preocupación que colegios en Lima y el Callao sean hoy escenarios de pánico. El reciente hallazgo de casquillos y mensajes amenazantes, presuntamente impulsados por un irresponsable reto viral, resulta alarmante y exige respuestas. ¿Cómo acceden los menores a estos elementos y dónde está la supervisión familiar? Aunque sea una simple broma de redes sociales, el terror infundido en la comunidad es real e irresponsable. Las autoridades educativas deben frenar esto con firmeza.