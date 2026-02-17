Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El costo de quedarse

“Cuando un presidente no ejerce conducción efectiva, debilita la necesaria meritocracia estatal y erosiona la legitimidad de la investidura”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El costo de mantenerlo puede ser mayor que el de removerlo. La estabilidad no se preserva prolongando el deterioro".
    "El costo de mantenerlo puede ser mayor que el de removerlo. La estabilidad no se preserva prolongando el deterioro".
    / SYSTEM

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Empleo crece 1,5%, Arequipa registra alza en casos de VIH y cuatro fallecidos por accidente en Huacho
    Columnistas

    Empleo crece 1,5%, Arequipa registra alza en casos de VIH y cuatro fallecidos por accidente en Huacho

    El costo de quedarse
    Columnistas

    El costo de quedarse

    ¿Qué se puede hacer frente a la polarización?
    Columnistas

    ¿Qué se puede hacer frente a la polarización?

    ¿Quién manda en Venezuela?
    Columnistas

    ¿Quién manda en Venezuela?