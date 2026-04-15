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El debate

“En el Perú, en los congresos del pasado hubo grandes debates porque los legisladores de antaño eran, en su mayoría, cultos y entretenidos”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    "Comparando esos debates con los multidebates de la primera vuelta reciente, con uno que otro puyazo, sí podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor porque la oratoria era más fluida y no estaba sometida al burdo tecnicismo". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Comparando esos debates con los multidebates de la primera vuelta reciente, con uno que otro puyazo, sí podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor porque la oratoria era más fluida y no estaba sometida al burdo tecnicismo". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La palabra ‘debate’ viene del latín ‘debattuere’ y significa golpear o luchar. Está referida al intercambio de ideas y argumentos donde se “lucha” por imponer una opinión, fundamentar una idea, punto de vista o persuadir al adversario. En la historia política, el lugar natural de los debates han sido las asambleas, que ahora conocemos como congresos o parlamentos, consejos regionales, estaduales o municipales, según los diversos niveles que hay en un Estado. Precisamente, ‘parlamento’, el famoso ‘The Parliament’ de los británicos, viene de ‘parlare’; es decir, hablar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.