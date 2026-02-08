El especial sin humor

Carlos Álvarez no se va. No sabemos si alguna vez tuvo la intención real de irse. Un tercer lugar en las encuestas de intención de voto representa una posición expectante que cualquier político anhelaría ocupar. En un video difundido el viernes en la noche, el candidato de País para Todos confirmó que sigue en la carrera presidencial y puso fin (por ahora) al culebrón de su posible salida.

El escándalo por la presunta asignación irregular de presupuesto de la franja electoral causó un remezón en la agrupación presidida por Vladimir Meza. Álvarez y 42 candidatos al Congreso bicameral amenazaron con renunciar si no se ofrecían explicaciones y se sancionaba a los responsables.

Al parecer, las explicaciones del presidente del partido convencieron al humorista y a los otros candidatos. El chivo expiatorio resultó ser un joven que se encargaba de entregar las grabaciones para la franja electoral, cuyo nombre ni siquiera Meza recordaba bien. También se separó de sus cargos a otros dos dirigentes. En un comunicado, se atribuyó el incidente a la “inexperiencia en la distribución estratégica de la franja electoral”. Así como en los programas cómicos siempre hay un personaje que recibe los golpes, en País para Todos encontraron a sus ‘Yuca’ y a sus ‘Chorri’ para hacerles el apanado.

Fuentes del partido señalan que no es la primera vez que Álvarez amenaza con renunciar cada vez que hay una situación de tensión. Esta ya sería la octava ocasión en que amaga con retirarse. Si llegara a la presidencia, ¿recurriría a la carta de la dimisión cada vez que el Congreso no apruebe sus iniciativas?

Álvarez necesitaba un partido para postular. El problema que enfrenta ahora es que ese partido se ha convertido en una carga de la que no puede desprenderse. País para Todos tiene posibilidades de integrar una bancada en el próximo Congreso. Y esto no da risa.