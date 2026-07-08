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El mandato congresal

“El mandato parlamentario es un instrumento institucionalizado para la representación política; un dispositivo técnico-jurídico para la participación indirecta de los ciudadanos en los asuntos públicos”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A efectos de contribuir en el debate respecto del mandato congresal que se recibe y las consecuencias que la Constitución prevé (irrenunciabilidad e incompatibilidad con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado; temas que abordamos la semana pasada), me parece interesante colocar sobre la mesa un aspecto que considero contribuye a clarificar el tema.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.