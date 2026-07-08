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El Papa y la esclavitud

“No me cabe la menor duda de que el reino de los cielos no esté abierto para los esclavistas de antaño y los explotadores de hogaño”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Tiziana FABI / AFP)
    (Tiziana FABI / AFP)
    / TIZIANA FABI

    La esclavitud en todas sus formas es el peor flagelo humano de la historia. Muy antigua, se remonta a los inicios de las primeras “civilizaciones” donde una clase social, principalmente la de los guerreros y burócratas, explotaba a personas de otras culturas que ellos dominaban para utilizarlos como mano de obra barata con la finalidad de que produzcan en beneficio de los primeros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.