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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El Perú está enfermo

“La eventual concreción de un ‘legicidio’ no solo abre una caja de Pandora; sienta un nefasto precedente para procesos electorales por venir”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    La actual incertidumbre en torno al desenlace de la segunda vuelta electoral ha desnudado viejos lastres políticos y sociales que arrastramos como sociedad. Para alguno, esto podrá resultar una obviedad, pero vale la pena reseñarlos por si la situación mejora. Es que soñar no cuesta nada.

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