El Perú: una promesa inconclusa

Desde su nacimiento como “nación libre e independiente”, el Perú ha evidenciado una preocupante incapacidad para alcanzar consensos duraderos. Ya en los albores de la república, se enfrentaban dos visiones irreconciliables sobre el futuro político de la nación.

Por un lado, el protector José de San Martín y su ministro Bernardo de Monteagudo defendían la instauración de una monarquía constitucional. Por el otro, los tribunos José Faustino Sánchez Carrión y Xavier de Luna Pizarro, fervientes republicanos, abogaban por una república parlamentaria. Su influencia fue decisiva para obstaculizar el proyecto sanmartiniano y, tras la partida del Libertador, propiciar la formación del Triunvirato.

Nuestros primeros años de vida independiente transcurrieron en medio de convulsiones políticas y promesas no cumplidas. Prometimos la autodeterminación, pero heredamos la fragmentación. Prometimos la justicia, pero perpetuamos el privilegio. Y aquella promesa continuará inconclusa mientras la inseguridad ciudadana amenace a la convivencia; mientras persistan funcionarios que, como denunciaba González Prada, “hacen de la política su faena lucrativa”; mientras la desnutrición condene a miles de infantes y la educación siga siendo privilegio y no derecho de calidad al alcance de todos.

No se habrá cumplido la promesa de ser una nación libre en sentido pleno. Cumplirla no es tarea caduca, mantiene vigencia de quienes, desde la academia, la política o la vida cotidiana, se niegan a aceptar que la independencia fue un punto de estancamiento.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Fritz Beer Ocaña es estudiante de Derecho en la Universidad de Piura.

