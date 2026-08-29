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¿Realmente el aumento del salario mínimo incrementa los precios?

“El incremento del ingreso disponible de los perceptores de RMV puede generar presión de demanda, efecto keynesiano de corto plazo, y un canal de expectativas”.

    Álex Joaquín Zegarra Andía
    Por

    Estudiante de Derecho Corporativo en la Universidad Esan

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Para entender el mecanismo de transmisión de precios, debemos partir de la hipótesis de que un aumento del salario mínimo se traduce en un incremento equivalente de los precios, lo cual asume un modelo de fijación de precios por costo marginal denominado “cost plus pricing”, donde el precio final es una función directa del costo laboral unitario. Este modelo tendría una irracionalidad, puesto que el costo laboral es solo uno de los componentes de la función de costos totales. El grado de traslado depende de la participación de la masa salarial en el costo total y de la elasticidad-precio de la demanda del bien en cuestión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.