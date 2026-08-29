¿Realmente el aumento del salario mínimo incrementa los precios?

Para entender el mecanismo de transmisión de precios, debemos partir de la hipótesis de que un aumento del salario mínimo se traduce en un incremento equivalente de los precios, lo cual asume un modelo de fijación de precios por costo marginal denominado “cost plus pricing”, donde el precio final es una función directa del costo laboral unitario. Este modelo tendría una irracionalidad, puesto que el costo laboral es solo uno de los componentes de la función de costos totales. El grado de traslado depende de la participación de la masa salarial en el costo total y de la elasticidad-precio de la demanda del bien en cuestión.

En sectores con alta intensidad de mano de obra formal y baja elasticidad de sustitución de insumos, se documentan coeficientes de traslado parciales, es decir, incrementos del salario mínimo de 10% generan, en promedio, aumentos de precios de entre 0% y 4% en los bienes afectados, nunca proporcionales uno a uno.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la segmentación formal-informal, donde, en una economía con alta tasa de informalidad laboral, como la nuestra, con cerca del 70% de la PEA fuera de planilla, la RMV opera como un precio sombra que no rige en el segmento informal. Por ello, el canal directo de transmisión hacia esos bienes específicos es estructuralmente débil.

Asimismo, el incremento del ingreso disponible de los perceptores de RMV puede generar presión de demanda, efecto keynesiano de corto plazo, y un canal de expectativas, donde los agentes ajustan precios de manera anticipatoria sin cambio efectivo en su estructura de costos, fenómeno denominado money illusion o ajuste por saliencia del anuncio en cuestión.