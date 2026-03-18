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El reto de ejecutar infraestructura en el Perú

“El desafío central es lograr que las inversiones en salud se traduzcan en servicios oportunos, seguros y de calidad”.

    Jorge Ruiz
    Por

    Presidente de CADE Salud 2026 de IPAE Acción Empresarial

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Tras más de cinco décadas de paralización, la torre Trecca finalmente será rehabilitada. La reciente firma de una adenda al contrato entre Essalud y el concesionario encargado permitirá reactivar este edificio de 23 pisos en Lima, que será convertido en un centro de atención ambulatoria para miles de asegurados.

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