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El sombrero solitario

“Los valores democráticos no se alquilan para una elección, se defienden en todas las circunstancias”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Se le acaba el tiempo al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. El viernes 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamará los resultados de la segunda vuelta y, ante las últimas decisiones del ente electoral y las actualizaciones del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el triunfo de Keiko Fujimori es inminente.

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