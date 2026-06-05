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El último llamado a la sensatez

“La responsabilidad exige mirar más allá de las simpatías personales, de los resentimientos políticos y de las consignas ideológicas”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Keiko Fujimori encabezó su mitin de cierre de campaña en el Arena Monumental. En tanto, Roberto Sánchez realizó su último acto proselitista en la avenida de la Peruanidad. Foto: GEC.
    Keiko Fujimori encabezó su mitin de cierre de campaña en el Arena Monumental. En tanto, Roberto Sánchez realizó su último acto proselitista en la avenida de la Peruanidad. Foto: GEC.

    Este domingo 7 de junio, la elección no se limita a escoger entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ni entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Lo que está en juego trasciende a los candidatos y a las organizaciones políticas que representan. Los ciudadanos deberán optar entre un programa orientado a preservar la democracia representativa, la economía social de mercado y el crecimiento sostenido del país; o una propuesta que impulsa una Asamblea Constituyente, la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos como el gas, el petróleo y los puertos, la nacionalización de empresas y otras medidas que pondrían en cuestión el marco institucional vigente.

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