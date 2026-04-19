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Perú 2026: La segunda vuelta que el mundo está mirando

Lo que esta elección representa es algo más grande que dos candidatos: es el puesto del mapa hemisférico que ocupará el Perú en los próximos cinco años

Irma Montes Patiño
Por

Licenciada en relaciones internacionales, George Washington University

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Resumen

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(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

El Perú no vota en un vacío. Vota en el centro exacto de una reconfiguración geopolítica hemisférica que Donald Trump está conduciendo con una claridad ideológica que no se veía en Washington desde la Guerra Fría. Lo que se está construyendo en América Latina con las recientes elecciones de gobiernos desde el centro derecha hasta la ultra derecha, no es una tendencia electoral pasajera: es un bloque anticomunista occidental que tiene en Washington su centro de gravedad, y Perú es la pieza que falta en ese tablero.

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