¡Elegir bien comienza hoy!

El próximo proceso electoral en nuestro país se perfila como una compleja encrucijada para nuestra democracia, marcada por la extrema fragmentación partidaria y la implementación de una de las reformas institucionales más significativas de las últimas décadas: el retorno al Congreso bicameral después de 34 años. Estos dos elementos, aunque dispares, convergen para definir un panorama electoral lleno de desafíos y expectativas.

La gran cantidad de partidos políticos habilitados para la contienda electoral es un claro reflejo de la profunda y permanente crisis del sistema de partidos en nuestro país. Las consecuencias de ello se trasladan directamente a la cabina de votación, creando una serie de retos prácticos que dificultan la toma de una decisión informada y efectiva por parte de los ciudadanos.

Uno los grandes desafíos está en comprender por qué se está votando, ya que este proceso incluirá la elección presidencial, la elección de Senadores, de Diputados y del Parlamento Andino. Por lo que con decenas de organizaciones compitiendo, la cédula de votación será excesivamente grande y compleja, convirtiéndose en un documento extenso y difícil de comprender.

El votante en corto tiempo deberá identificar logos y nombres de los partidos (muchos de ellos nuevos, desconocidos o similares entre sí). Esto incrementa el riesgo de marcar el símbolo equivocado, especialmente en zonas con menor educación electoral. O en su defecto cometa un error al momento de marcar su voto, lo que generará que sea un voto nulo o viciado, distorsionando la voluntad expresada.

Otro de los desafíos está en que los ciudadanos decidan la opción u opciones que apoyarán, previo al día de emitir su voto. La multiplicidad de opciones genera una sobrecarga informativa que anula la posibilidad de un voto verdaderamente reflexivo y bien fundamentado. Será muy difícil para un votante promedio investigar y discernir entre las propuestas y las trayectorias de los candidatos de cada uno de los partidos en contienda en la elección a presidente y vicepresidentes. Sumado a ello ejercer el voto preferencial y elegir a sus candidatos específicos para senadores y diputados, eligiendo dos perfiles distintos: los diputados para la representación más directa y la fiscalización, y los senadores para una función más reflexiva y de mayor jerarquía. Esta distinción de roles y los diferentes requisitos para postularse a cada cámara deberán ser entendidos por los electores.

Dada la complejidad del proceso de elección, un tercer desafío será el de llegar con información sobre los aspectos anotados previamente, ya que, conforme al reporte emitido, hace unas semanas, por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), son más de 27 millones de peruanos que conformarán la población electoral, las mujeres representan el 50,45% y los hombres el 49,55%. Los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 25,2% (6,8 millones) y son la mayoría de electores, seguido por los electores entre 30 y 39 años que son el 21,2% (5,8 millones) y los mayores de 60 años que representan el 20,2% (5,5 millones).

De ésta gran mayoría de electores que son los jóvenes, 2,5 millones votarán por primera vez, concentrándose el mayor número en Lima (718 mil), seguido por Piura (163 mil), La Libertad (153 mil), Cajamarca (122 mil) y Cusco (110 mil).

Lo que nos trae de regreso a una necesaria reflexión: ¿debemos mirar este nuevo y complejo proceso electoral como uno más?, definitivamente no, ¿debemos continuar con las mismas estrategias de información de las elecciones pasadas?, definitivamente no, ¿debemos seguir observando desde la ventana que sólo las entidades públicas se preocupen por informar?, definitivamente no. Es por ello por lo que, desde Videnza Instituto estamos apostando en alianza con organizaciones de la sociedad civil, sector privado y de la mano con entidades públicas como la ONPE, una iniciativa denominada “Elegir bien comienza hoy”. El objetivo es acercar a los ciudadanos información que les permita analizar y decidir previo al día de la votación. Algunos de los tópicos que desarrollaremos serán (i) el análisis sobre las ofertas políticas de los partidos en contienda, la revisión de las propuestas con una mirada de realidad sobre su viabilidad de implementación, que serán publicadas en nuestra plataforma de Propuestas del Bicentenario; (ii) acercar a los partidos políticos las experiencias y resultados de políticas públicas eficientes, en alianza con Idea Internacional, a través de espacios de reflexión constructiva con los representantes de los partidos políticos; (iii) recoger de los ciudadanos la preocupación sobre temas de prioridad nacional desde la perspectiva del ciudadano, a través de reuniones con los actores centrales, la población; (iv) acercar la información de forma sencilla y didáctica sobre los perfiles y funciones de los Diputados y Senadores a las organizaciones sociales de base, comedores populares, con quienes ya hemos iniciado el trabajo, ollas comunes, vaso de leche, asociaciones de negocios con puerta a la calle, entre otros; (v) capacitación electoral en alianza con la ONPE, difundiendo los materiales que ya tiene diseñados, para tener un mayor alcance a nivel nacional; entre otras acciones que se estarán desarrollando.

Creemos firmemente que todos debemos aportar de manera decidida a este proceso electoral, somos varias organizaciones que, desde su espacio, vienen sumando en este camino, ya que en esta oportunidad no sólo se juega la elección quienes dirigirán por los próximos cinco años a nuestro país, sino el sistema democrático peruano y el desarrollo nacional. Por ello, ¡elegir bien comienza hoy!