CCL: “El costo de la inseguridad para las empresas puede llegar hasta el 10% de sus ingresos”

Hacer empresa en el Perú se ha convertido en una pesadilla para los emprendedores debido al azote de la delincuencia, de tal manera que hoy se puede decir que “el empresario ya no solamente arriesga su capital, sino que está arriesgando su vida”, manifestó Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en CADE Ejecutivos 2025.

Por ello, el líder gremial considera acertado el énfasis que el gobierno de transición está poniendo en combatir este azote. “La primera prioridad es que debe de darse todo el presupuesto necesario para el tema de seguridad”, indicó.

¿Qué le ha parecido la presentación del gobierno en CADE Ejecutivos 2025; en especial, la del presidente José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles?

Por el lado del presidente Jerí lo primero que hay que decir es que ha sido bueno que haya venido, porque ya hace varios años que no venía un presidente a una CADE. Yo creo que su mensaje fue con buen enfoque, porque priorizó tres cosas: la seguridad ciudadana, que es el principal problema que tiene el país, elecciones transparentes y el tema económico y de crecimiento. Yo creo que son tres cosas importantes que nosotros también, como CCL, comentamos cuando él asumió el cargo.

¿Y en el caso de la titular del MEF?

Por el lado de la ministra de Economía, su mensaje ha sido bien positivo. Ha habido buenos señales porque, a pesar de que dijo que vamos a terminar con un crecimiento de 3 5%, tocó un tema bien importante que es el déficit fiscal.

Asegura que se va a terminar cumpliendo la meta.

Dice que se va a cumplir la meta de 2,2% este año y de 1,8% para el 2026.

Pero no es gracias a un esfuerzo del Ejecutivo, sino a una mayor recaudación.

Este gobierno de transición recién arranca, pero se han dicho cosas positivas porque, si bien mantenemos una sólida posición económica la pata coja era, justamente, el déficit fiscal. Es una muy buena señal respetar eso. Al respecto dijo que va a seguir con el tema de obras de infraestructura, pero siempre manteniendo el equilibrio fiscal, porque tiene que haber cuentas fiscales sanas y equilibradas y con eficiencia en el gasto, lo que va a permitir redireccionar cerca de S/1.200 millones.

Para seguridad ciudadana y otras necesidades prioritarias.

Está poniendo el ojo en la seguridad y eso es básico, porque sin presupuesto no vamos a poder vencer a la criminalidad. Este presupuesto no es solo para la Policía, sino para la Fiscalía y el Poder Judicial.

Denisse Miralles, ministra de Economía, tuvo una presentación en el CADE Ejecutivos 2025. | GEC

Pero el incremento en el presupuesto para seguridad va a la par de la inflación. No es que se dé un incremento significativo para el 2026 en ese concepto. ¿Usted cree que se debería revisar eso?

Sí. Definitivamente. La prioridad es que debe de darse todo el presupuesto necesario para seguridad. Nosotros, como gremio empresarial, vamos a estar atentos a eso. La ministra comentó que alrededor de S/6.800 millones del presupuesto del 2026 irán para seguridad. Hay que ver si eso es suficiente para lo que se necesita porque se le debe dar prioridad. Otra cosa importante que dijo es que iba a priorizar todas las obras que están en proceso para su continuidad y eso es importante, teniendo en cuenta lo que hemos tenido este año con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) – que reemplazó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Eso se tiene que regularizar. Además, en el presupuesto presentado en el Congreso a la ANIN le habían asignado para el próximo año S/3.000 millones cuando había solicitado S/8.000 millones. Entonces, tiene un hueco de S/5.000 millones.

¿Y ese hueco habría que revisarse?

Tendría que revisarse, porque esas obras vienen de la Reconstrucción con Cambios y eso no puede parar. Hay que cumplir esas obligaciones.

Se viene hablando de eficiencia en el MEF desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se siguen mencionando los shocks desregulatorios y las cosas cambian poco. ¿Usted confía en que este gobierno puede hacer cambios efectivos en ese sentido?

Lo mencionó la ministra ayer: que iba a continuar con el shock desregulatorio. Incluso mencionó que se había avanzado con varias de las 600 medidas presentadas por el MEF. Pero hay que tener cuidado, porque una cosa es que se avance en el MEF [pero] el trabajo debe continuar con otras entidades. Hay que hacer el seguimiento hasta el final, pero la señal es buena porque dicen que van a seguir simplificando trámites y eso es súper positivo para ayudar a que las inversiones fluyan más rápidamente. Yo confío en que así sucederá, porque la ministra viene de ProInversión y también ha sido viceministra de Economía. Al final, ella dijo que tenía dos certezas: garantizar seguridad para la ciudadanía y reglas claras para la inversión. Al menos el camino está correcto y hay que apoyar para qué lo pueda concretar.

En la CCL trabajan con muchos gremios empresariales y empresas medianas qué agrupan a las mypes (micro y pequeñas empresas). ¿Qué tan afectadas están po la situación de inseguridad?

La CCL es un gremio transversal donde hay todo tamaño de empresas, desde personas naturales, microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Las empresas más afectadas por la inseguridad y por la extorsión -que es el principal problema ahora- son las micro y pequeñas empresas. Solamente en el año 2024 cerraron más de 2.200 bodegas. Hasta Julio o agosto de este año han cerrado otras 1.300. O sea, no hay negocio que se salve y eso retrae que puedas abrir nuevos negocios.

¿Hay miedo a emprender?

Claro, porque ahora se puede decir que el empresario ya no solamente arriesga su capital siendo que está arriesgando su vida. A ese nivel hemos llegado con la inseguridad. Eso sigue escalando y no podemos seguir así. La inseguridad se ha convertido en el principal enemigo de una recuperación económica más rápida.

Las grandes empresas pueden invertir en seguridad, lo que representa un sobregasto, pero también se está viendo afectada su cadena de proveedores. ¿Eso se percibe?

El costo de la inseguridad en el país es de S/20.000 millones. Nosotros hemos estimado en la CCL que el costo de la inseguridad para las empresas puede llegar hasta el 10% de sus ingresos.

La inseguridad ciudadana es una gran preocupación para los empresarios.

¿En empresas de toda escala?

Sí. Pero las más afectadas son las pequeñas. Las grandes tienen más posibilidades de defenderse, pero las pequeñas no. Nosotros en la CCL estamos trabajando en una coalición de seguridad ciudadana con 15 gremios empresariales de micro y pequeñas empresas donde hay bodegas, panaderías, Gamarra y organizaciones sociales. Es el colmo que se extorsione a los comedores populares y las ollas comunes.

Y a los colegios también.

Ahora ya nadie se salva. Ninguna actividad económica se salva de la extorsión. Eso afecta muy gravemente todo el desarrollo económico.

Más allá de este CADE, ustedes tuvieron una reunión con el MEF y varios gremios. ¿Pudieron trasladarle propuestas?

A esa primera reunión fue el presidente José Jerí, y no solamente alcanzamos algunas propuestas, sino que ya tenemos un paquete de las mismas.

¿Y se han aceptado esas propuestas?

Hay muchas que se han aceptado. Pero eso tiene un proceso porque muchas las revisa el MEF y pasan por el Consejo Nacional de Competitividad, donde tenemos reuniones adicionales en las que sustentamos todo técnicamente. El MEF está haciendo el seguimiento de lo que se va avanzando, pero se lleva también nuevas iniciativas. Y nosotros también hemos tenido mesas técnicas sobre seguridad dónde hemos alcanzado varias propuestas al Congreso de la República, que las ha acogido y han llegado a convertirse en leyes. El tema es que se implementen.

Que se reglamenten y se ejecuten.

Por ejemplo, en el gobierno anterior sacamos la denuncia digital porque si uno va a las comisarías a hacer las denuncias, los extorsionadores ya te están diciendo: “Sé que estás yendo a denunciar”. Entonces, se tiene que proteger la identidad del ciudadano. Pero a raíz de los paros de transporte salió un tema interesante, porque en esta coalición tenemos tres gremios de transportistas: uno de ellos dijo que su denuncia estaba en etapa de revisión en la Fiscalía, pero, a raíz de que revelaron su identidad en dicha etapa, los comenzaron a amenazar y tuvo que retirar la denuncia. Entonces, necesitas que toda la cadena esté protegida.

¿Hace falta el involucramiento de todos los poderes?

Nosotros siempre hemos dicho que si quieres tener éxito contra la criminalidad tienes que tener cuatro cosas: liderazgo del presidente [José Jerí], presupuesto (porque sin eso no vas a hacer nada), e inteligencia y articulación entre todos los actores: Ejecutivo, Policía, Ministerio Público, Fiscalía y Legislativo . Si no, no caminan [las iniciativas para combatir la inseguridad].

El 2026 es un año electoral distinto, porque no se percibe tanta incertidumbre como en otros años electorales (por ahora). Las empresas se mantienen optimistas por el desempeño de la economía. ¿Cómo ven esto desde la CCL?

Las expectativas empresariales están en el lado positivo, pero las estimaciones del PBI para el próximo año son más bajas que la de este año.

¿Hay cautela?

Va a ser muy importante ver como fluyen todas estas medidas desde el gobierno de transición. Hay una nueva Ley de Zonas Económicas Especiales que puede llegar a traer inversión, pero es un año electoral y en nuestro país cualquier cosa puede pasar.

Este ha sido un CADE preelectoral, más allá de que solo asistieron dos candidatos. ¿Qué le ha aparecido hasta ahora? ¿Qué le pareció la presentación del ex alcalde de Lima?

Qué pena que los otros candidatos no aceptaron venir porque hubiese sido interesante tener a las seis que se había planeado. Yo creo que este es un espacio donde sí tienen que venir los candidatos. No me parece que por estrategia (política) tengan que decir: “No voy”, porque la inversión la hace el sector privado en su mayoría, entonces es importante que el sector empresarial escuché que están planteando. Hubiese sido interesante tener más candidatos.