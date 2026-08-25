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Gobierno, expectativas y minería moderna

“No debemos olvidar algo: que quien le ha ganado el pulso al fujimorismo ha sido el sector minero informal”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En apariencia la otra jugada fujimorista es esta: entregar la Comisión de Energía y Minas a JP para que se haga cargo de la ampliación del Reinfo, responsabilidad que asumirá ante la opinión pública". Ilustración: Giovanni Tazza
    "En apariencia la otra jugada fujimorista es esta: entregar la Comisión de Energía y Minas a JP para que se haga cargo de la ampliación del Reinfo, responsabilidad que asumirá ante la opinión pública". Ilustración: Giovanni Tazza

    Las expectativas ciudadanas hacia el gobierno han sido y todavía son altas. Orden. Ese era el tema de la campaña fujimorista que indicaba que había un enorme desorden que no es otra cosa que una crisis de autoridad. Las expectativas eran más o menos así: a partir del 28 de julio, Keiko Fujimori venía a poner orden en el caos y terminar la crisis de autoridad. Ha pasado más de un mes y para que exista orden tiene que haber autoridad. Hoy la presidenta no puede retirar al general Arriola, jefe de la Policía Nacional, a quien la realidad lo ha rebasado. Hoy, la lucha contra la criminalidad no funciona. Hoy, la inseguridad es el primer problema nacional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.