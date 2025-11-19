Jerí, el improbable

José Jerí seguramente ha dormido muy poco desde que asumió el despacho presidencial. Más allá de que ello sea cierto, lo importante es lo que los ciudadanos perciban. Las últimas encuestas de opinión señalan que Jerí inicia su corto mandato con un nivel de aprobación envidiable (según Datum), superando en sus primeros días de gobierno a la persona que le permitió llegar al poder: Martín Vizcarra. ¿Cómo explicamos la alta popularidad de un político que llegó al Congreso con 10.000 votos y que, de manera inédita, alcanzó el cargo más alto del Estado? Y la pregunta que todos se hacen: ¿será una popularidad efímera o duradera?

Pocos conocían a Jerí antes de asumir la presidencia. Esto podría asumirse como una desventaja; sin embargo, en su caso fue todo lo contrario: una oportunidad para que gran parte de la ciudadanía formara una primera impresión de él. Su pasado relacionado con denuncias de violación y enriquecimiento ilícito quedó opacado por una imagen bukelizada al llegar al poder. Al día siguiente de asumir la presidencia ya se le veía realizando visitas a penales y fotografiándose junto a altos mandos policiales. En el contexto de su breve mandato, el peso de la intencionalidad puede llegar a superar al de mostrar resultados concretos.

En la psicología política, el peso de la ‘experiencia directa’ es fundamental al momento de formar una impresión política. La percibida cercanía de Jerí con la ciudadanía –por ejemplo, celebrando su cumpleaños con lideresas del comedor popular María Reiche en Comas– ha consolidado una primera impresión positiva mediante lo que se conoce como condicionamiento clásico de Pavlov: cuanta más exposición positiva, mayor simpatía y aprobación. Además, es evidente que Jerí y su equipo comunicacional están explotando la persuasión periférica, es decir, aquella que se basa en la construcción del personaje a través de la simpatía y de heurísticas afines, más que en el peso de mensajes sobre políticas públicas.

Ahora bien, ¿cómo se desenvolverá la popularidad de Jerí en los próximos meses? Las primeras impresiones pueden ser frágiles y susceptibles al cambio, especialmente si se han construido a través de atajos mentales o sobre factores superficiales y cosméticos. Sin embargo, algunos estudios señalan el efecto del anclaje: primeras impresiones vívidas y positivas pueden llegar a tener un impacto duradero en la evaluación del personaje.

Además, Jerí cuenta con una ventaja: el inicio de la campaña presidencial hará que las demandas y expectativas de la ciudadanía se depositen en los candidatos y no en el actual presidente. La situación de Jerí es distinta a la de Sagasti, quien enfrentó mayor presión para mostrar resultados, en medio del paro agrario en el sur del país y la necesidad de importar vacunas durante la pandemia de coronavirus. Es decir, Jerí enfrenta un horizonte más tranquilo, lo cual podría beneficiarlo en la estabilidad de su popularidad.