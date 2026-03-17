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Jürgen Habermas (1929 – 2026)

" El vocabulario de Habermas permitía, siguiendo la tradición de izquierda, cuestionar la colonización del mundo de la vida por las imposiciones del poder y del dinero y la razón instrumental economicista".

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Jürgen Habermas
    Jürgen Habermas

    El 14 de marzo pasado falleció a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, de una vasta producción y gran influencia en todas las humanidades y ciencias sociales. Fue un autor que se formó en el mundo que se construyó como respuesta a los horrores del fascismo y de la segunda posguerra, y nos deja cuando discutimos precisamente sobre el declive de ese orden.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.