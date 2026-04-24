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La crisis sin fin

“Hay indicios de sobra para pensar que razones ideológicas habrían pesado más que las de Estado [en la compra de los F-16 ]”.

    Diana Seminario
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