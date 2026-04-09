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La discusión sobre el gas

“El desafío es construir un sistema más resiliente, con mayor diversificación de fuentes de gas y mejor preparado para contingencias”.

    Felipe Cantuarias
    Por

    Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos

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    La contingencia de marzo ha puesto en evidencia la importancia del gas natural para el Perú y abre una oportunidad para fortalecer el sistema energético nacional. Su rol en la generación eléctrica, la industria, el transporte y el consumo doméstico confirma que es un recurso clave para la competitividad y el desarrollo del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.