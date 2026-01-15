La interconexión es la clave

Basta con mirar las cifras del Observatorio de Criminalística para entender la motivación del nuevo paro en el sector transportes: cada ocho horas, un conductor es asesinado por sicarios. Además, la extorsión afecta cada vez más la economía familiar de los transportistas: el 80% de los conductores se ven forzados a pagar cupos de entre 10 y 30 soles diarios a organizaciones criminales, según la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao.

El problema sigue latente a pesar de que vemos al presidente José Jerí liderando una serie de operativos desde que asumió funciones, hace poco más de tres meses. Debemos reconocer que ha liderado más operativos que sus dos últimos antecesores. Si bien hay avance, dado que los estados de emergencia logran reducir la delincuencia, aún no se logra incidir sobre la extorsión.

Si nos ceñimos a los antecedentes de nuestro país, resulta difícil pensar que algún nuevo marco normativo vaya a tener un efecto inmediato sobre la criminalidad que afronta el país. Lo que debemos empezar a reforzar es la primera línea de defensa, que se da en los distritos más afectados de la capital. En esa línea, el punto de partida debe ser la mejora del sistema de videovigilancia.

Se requiere un plan de videovigilancia interconectado, por sectores y de manera progresiva. Esto puede trabajarse inmediatamente con el aval del presidente José Jerí y del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, empezando por Lima norte, la zona más afectada por la ruta de extorsión. En el marco del estado de emergencia, el cual se encuentra vigente, se debe dotar de recursos para reforzar las cámaras de videovigilancia de todo Lima norte, priorizando las zonas más peligrosas identificadas por la policía y los paraderos principales. Esto debería incluir un sistema de interconexión que permita integrar la red con las comisarías, el centro de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, los puntos de serenazgo que tienen cada distrito del sector, e incluso sumar la red de cámaras privadas de negocios (se podría dotar de cámaras a comercios ubicados en zonas estratégicas como parte de la red).

Es momento de usar los recursos con inteligencia, estratégicamente focalizados para empezar a tener resultados en la lucha contra el crimen. La interconexión es la clave y solo falta voluntad política para poder concretarla.