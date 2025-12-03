Las elecciones del Apra

Los resultados de las elecciones internas del Partido Aprista Peruano (Apra), llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre, han sido sorpresivos.

Para muchos, entre los que me encuentro, el triunfo de la dupla de Jorge del Castillo y Mauricio Mulder –de los mejores exponentes de ese partido de la generación posterior a la de Alan García– estaba cantado. No solo representaba la experiencia y trayectoria de dos líderes indiscutibles –ambos con desempeño sobresaliente como parlamentarios y enfrentando momentos difíciles cuando nuestra democracia estuvo afectada–, sino que, además, en el caso de Del Castillo, con un exitoso paso por la Presidencia del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de García.

Adicional a todo ello, habían hecho un esfuerzo de unidad para ir en una fórmula de consenso, pues, como es sabido, ambos han liderado corrientes disímiles en el interior del partido.

La otra fórmula que parecía podía alzarse con el triunfo era la de Javier Velásquez Quesquén y Carla García. Ambos también son rostros conocidos, pues Velásquez tiene pasado parlamentario, además de haberse desempeñado como presidente del Consejo de Ministros en la etapa final del quinquenio 2006-2011; y en el caso de Carla García, no solo por ser la hija mayor de Alan García, sino porque es una comunicadora permanente, con hasta hace poco tiempo un programa de televisión de diálogo político.

Sin embargo, la sorpresa ha sido el triunfo de Enrique Valderrama, joven abogado de tan solo 39 años, cuyo discurso se centró en la renovación y muchos incluso lo ven como una suerte de nuevo García, recordando el ascenso de este último, luego de la derrota de la dupla Armando Villanueva-Andrés Townsend en las elecciones de 1980.

¿Qué ha pasado entonces? Sin desmerecer las cualidades que tiene y pueda exhibir Valderrama, es evidente que la campaña de demolición que se hizo contra Alan García y su segundo gobierno les ha pasado factura. No olvidemos que los principales rostros en la defensa de García fueron, sin duda, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, además de Javier Velásquez Quesquén y el expresidente del Congreso y canciller Luis Gonzales Posada.

Creo importante resaltar la exhibición de respeto democrático mostrado por los participantes de esta elección interna en el partido centenario de nuestro país. Muchos recordamos cómo en anteriores oportunidades se daba cuenta de toma de locales, encierro de dirigentes, robo de actas, apagones y hasta balazos en elecciones internas de los partidos.

La gran pregunta que muchos nos hacemos es si el Apra, a la luz de los sondeos que hasta ahora se conocen, tendrá éxito y logrará pasar la valla electoral. Si bien es muy temprano para poder sacar conclusiones, creo que la ausencia de una bancada con representantes de experiencia y formación, como los que el Apra ha tenido en los últimos períodos, ha sido uno de los déficits que ha padecido el Congreso actual.

En ese sentido, el futuro que le espera al Apra en las próximas elecciones es una gran interrogante, pero hay que saludar el deseo de participación que han mostrado en estas últimas elecciones internas sus militantes; sin duda, mucho mayor que la que exhiben los partidos “favoritos”.

Una cara nueva con una marca conocida puede dar lugar a una interesante estrategia de márketing electoral hoy que el elector tendrá una cédula con tantos símbolos nuevos.