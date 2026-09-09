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Los ataúdes de Bunia

“El Perú no tiene hoy la infraestructura para garantizar la trazabilidad del oro. No es un problema de capacidad: es un problema de decisión”.

    Martin Fariña von Buchwald
    Por

    Socio Fundador de LXG

    icono te lo cuento
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Si le digo que hay una ciudad donde los carpinteros dejaron de hacer muebles para hacer solo ataúdes, usted pensará en el Perú. En Pataz, en La Pampa, en los muertos que va dejando el oro ilegal. Se equivoca por poco.

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