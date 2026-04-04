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Lucha contra la pobreza: ¿cómo vamos?

“La lucha contra la pobreza enfrenta una notoria orfandad política y ha estado ausente en el debate electoral”.

    Norma Correa Aste
    Por

    Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    ncorrea@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La pobreza es uno de los problemas más urgentes que enfrenta el Estado Peruano. El Perú aún no recupera los niveles previos a la pandemia del COVID-19. La pobreza afecta al 27,6% de la población, equivalente a 9,4 millones de ciudadanos, muy por encima del 20,2% registrado en el 2019 (INEI, 2025).

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