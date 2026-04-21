El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Luz al otro lado del túnel

“Es una buena noticia la vuelta de la mesa redonda de El Comercio como el mejor espacio plural de choque de ideas y opiniones”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La reapertura de la mesa redonda de diálogo y discusión de El Comercio bajo la cúpula de su histórico edificio en el Centro de Lima representa una pequeña luz al otro lado del túnel, en momentos en que el Perú se asoma, una vez más, al abismo político letal que tanto conoce.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.