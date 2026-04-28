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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Mi salud, mi voto

“Cuando un ministerio es capturado por lógicas ajenas a su función principal, el problema no es quién entra, sino lo que deja de pasar”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    El próximo gobierno heredará un sistema de salud al borde del colapso administrativo por el copamiento institucional de este último quinquenio. Quien llegue a Palacio en julio no solo recibirá una economía débil y un país polarizado, sino que también deberá lidiar con un sistema de salud debilitado institucional y técnicamente. Un sistema cuya capacidad de conducción se ha ido vaciando en estos últimos años y donde la planificación ha ido siendo reemplazada por la inmediatez.

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