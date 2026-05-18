El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Salud, gestión e innovación: aprendizajes para cerrar brechas en el Perú

“El reto de los próximos años será asegurar que cada hospital opere con estándares sostenibles, tecnología pertinente y gestión centrada en las personas”.

    José Ramón Brea
    Por

    Presidente de IBT Group

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Perú tiene una oportunidad importante: aprender de las experiencias que ya funcionan". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El Perú tiene una oportunidad importante: aprender de las experiencias que ya funcionan". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El sistema de salud peruano enfrenta un desafío que va más allá de construir nuevos hospitales. La infraestructura es indispensable, pero no suficiente. Para responder mejor a las necesidades de millones de ciudadanos, el país requiere modelos de gestión capaces de asegurar continuidad operativa, calidad en la atención, eficiencia en los procesos y una experiencia digna para el paciente.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.