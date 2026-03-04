Mujer y educación: formar personas para transformar la sociedad

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer –cada 8 de marzo–, nos invita a reflexionar sobre el impacto transformador del liderazgo femenino en la sociedad. Hoy, más que nunca, es necesario reconocer el papel de la mujer no solo como protagonista del cambio, sino como agente clave en la construcción de entornos más humanos, equitativos y sostenibles.

Desde la educación superior, este compromiso adquiere un significado aún más profundo. Las universidades no solo forman profesionales, sino personas con valores, propósito y responsabilidad social, capaces de generar impacto en su entorno. En ese camino, el liderazgo femenino aporta una mirada integral, donde el desarrollo académico se articula con el bienestar emocional, la empatía y la construcción de comunidades más inclusivas.

En ese sentido, el liderazgo femenino aporta un valor diferencial al integrar, de manera natural, la empatía, la escucha activa y el cuidado del otro como parte de la gestión. No se trata solo de alcanzar resultados, sino de cómo se logran: generando entornos de confianza, promoviendo la inclusión y fortaleciendo el sentido de comunidad. Esta mirada permite comprender mejor las necesidades de las personas y diseñar experiencias más humanas y significativas.

El rol de la mujer en la educación ha sido históricamente determinante. Sin embargo, el desafío actual es liderar procesos de transformación que permitan cerrar brechas, generar oportunidades y construir espacios donde cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. Esto implica impulsar políticas inclusivas, fortalecer el bienestar integral y ofrecer experiencias educativas pertinentes, que respondan a las realidades de los estudiantes.

En este contexto, el acompañamiento universitario integral se convierte en un eje estratégico. Brindar soporte emocional, espiritual, orientación, espacios culturales, deportivos y de desarrollo personal no es un complemento, sino parte esencial de la formación. Poner en el centro a la persona implica reconocer que su bienestar es condición para su aprendizaje, su permanencia y su desarrollo integral.

Esta visión, profundamente humana, es la que impulsamos en la universidad y en la corporación educativa que dirijo. Le llamamos Modo-USIL y partimos de comprender al ser humano como una unidad bio-psico-social y espiritual, promoviendo una formación orientada al bienestar integral. Nuestro enfoque reconoce que el aprendizaje no se limita al aula, sino que se construye desde la experiencia, las relaciones y el desarrollo de cada dimensión de la persona.

Formar profesionales implica, también, acompañar a individuos que buscan sentido y propósito. Esta metodología complementa nuestra propuesta de excelencia académica, al entender la educación como un proceso integral que implica cuidar, acompañar y transformar, generando un impacto que trasciende en la vida de nuestros estudiantes.

En este Día Internacional de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando una educación que promueva la equidad, el respeto y la igualdad de oportunidades. Creemos en un liderazgo con propósito, capaz de transformar realidades y construir comunidades más justas y sostenibles.

Porque cuando una mujer lidera con propósito, no solo transforma su entorno: inspira a toda una comunidad a crecer y dejar su huella en el mundo