Mujer y educación: formar personas para transformar la sociedad

“Cuando una mujer lidera con propósito, no solo transforma su entorno: inspira a toda una comunidad a crecer y dejar su huella en el mundo”.

    Luciana De la Fuente Carmelino
    Por

    Doctora en Nutrición. Presidenta ejecutiva USIL

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El rol de la mujer en la educación ha sido históricamente determinante. Sin embargo, el desafío actual es liderar procesos de transformación que permitan cerrar brechas"
    Conmemorar el Día Internacional de la Mujer –cada 8 de marzo–, nos invita a reflexionar sobre el impacto transformador del liderazgo femenino en la sociedad. Hoy, más que nunca, es necesario reconocer el papel de la mujer no solo como protagonista del cambio, sino como agente clave en la construcción de entornos más humanos, equitativos y sostenibles.

