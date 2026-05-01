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Muy grave error del JNE

“En un contexto de ingobernabilidad futura, el JNE tomó una decisión profundamente errada, aunque aún está a tiempo de corregirla”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración; Giovanni Tazza
    Ilustración; Giovanni Tazza

    La profundidad de la crisis política se constata cuando advertimos que, en las elecciones presidenciales de países vecinos, quienes pasan a la segunda vuelta suelen concentrar más del 50% de los votos. En Ecuador, por ejemplo, representaban el 88%; en Bolivia, el 57%; y en Chile, el 51%. Aquí, en cambio, apenas alcanzarían el 29,13%.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.