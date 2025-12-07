Es raro que el presidente José Jerí esté conforme con algo que sale de este Congreso. Raro, porque él viene de ahí y ha sido parte de la comparsa congresal que acompañó a la presidenta anterior.

Martín Vizcarra amplió el Reinfo. Pedro Castillo también lo amplió. Hizo lo mismo Dina Boluarte y, ahora, lo hace el Congreso, con el aplauso y beneplácito del presidente José Jerí.

Este Congreso, además, “le hizo caso” a Jerí al reducir la ampliación de dos años a uno. Sin embargo, para diciembre del 2026 habrá otro presidente y habrá otro Congreso. ¿Cómo pueden asegurar que en ese momento se volverá a ampliar el plazo?

Las exportaciones de oro ilegal sumarán este año 12.000 millones de dólares. ¿Acaso los narcotraficantes quieren legalizarse? ¿Acaso estos mineros ilegales, entre los cuales hay muchos criminales, quieren legalizarse?

Obviamente, el lobby de los mineros fuera de la ley mueve sus fichas. Tienen congresistas afines y muy probablemente financiados. Supongamos que esa financiación es, solamente, para sus campañas electorales. Supongamos.

Los dos principales problemas del país son la delincuencia y la corrupción. Están entrelazados.

El primer presidente que amplió el Reinfo está preso por cometer varios delitos. El segundo, por un golpe de Estado, pero también realizó actos de corrupción. La tercera es la de los Rolex y las cirugías. El cuarto es el señor José Jerí.

Jerí fue parte de la mayoría que sostuvo a Dina Boluarte en la presidencia. ¿Debe sorprender que hoy siga la misma línea de alianza con el más desastroso Congreso de las últimas décadas?

El presidente actual es más elaborado que, por ejemplo, Pedro Castillo. Sale en las madrugadas a hacer operativos, establece tiendas de campaña para combatir la inseguridad y el crimen. Hoy, ¿quién recuerda esas inútiles tiendas de campaña?

A pesar de la evidencia, Jerí tiene gran aprobación. No ha hecho nada, pero ha sabido manejar la propaganda. Y la gente se lo compra.

La ampliación del Reinfo es la ampliación del crimen más extremo. Y quien aplaude lo que ha hecho el Congreso aplaude también el asesinato, la ilegalidad y los miles de millones de muchos criminales.