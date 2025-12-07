Federico Salazar
Federico Salazar

Escucha la noticia

00:0000:00
Qué raro
Resumen de la noticia por IA
Qué raro

Qué raro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente José Jerí está conforme con la extensión por un año más del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). Este registro es la coladera por donde se filtra la minería ilegal, destructiva y asesina. Eso es lo que se prorroga.

Federico Salazar Periodista

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC