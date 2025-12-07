Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Qué raroResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente José Jerí está conforme con la extensión por un año más del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). Este registro es la coladera por donde se filtra la minería ilegal, destructiva y asesina. Eso es lo que se prorroga.