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Perdió el camino

“López Aliaga hace todo lo posible por perder las elecciones. Y le echa la culpa a los demás”.

    Federico Salazar
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    Periodista

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Rafael López Aliaga perdió el camino. No sabe enfrentar adversidades. Eso le juega en contra. Ha caído en las encuestas. Pasó de 12% en febrero a 8,1% en abril, según Ipsos. A inicios de abril, está tercero, con posibilidad de pasar a cuarto.

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