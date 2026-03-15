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Resumen

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En un Perú ideal tendríamos el mismo gabinete desde hace años, conviviendo pacíficamente con el Congreso. En el Perú ‘normalizado’, el de las vacancias y censuras a granel, tendríamos a la primera ministra Denisse Miralles estrictamente concentrada en conseguir su voto de confianza el miércoles 18 de marzo, dejando el trajín noticioso a los candidatos presidenciales, que falta les hace.

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