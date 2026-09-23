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Recio escuadrón

“En mi promoción del colegio, había problemas. Había abusivos, pero al final existió más solidaridad que indiferencia y violencia”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Resumen

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    "En mi promoción del colegio, había problemas. Había abusivos, pero al final existió más solidaridad que indiferencia y violencia". Foto: El Comercio.
    "En mi promoción del colegio, había problemas. Había abusivos, pero al final existió más solidaridad que indiferencia y violencia". Foto: El Comercio.

    En el tránsito a la modernidad, se fueron construyendo instituciones especializadas en la protección y defensa de las poblaciones más vulnerables, especialmente los niños y adolescentes. Primero, fue la familia, que brindaba un entorno de protección; segundo, la escuela, que nos introducía a la sociedad; tercero, la vecindad, que nos ponía en contacto con extraños; y finalmente, la iglesia o la parroquia, que nos acercaba a otro tipo de comunidad, una de fe. Sin embargo, cada uno de estos medios dejó de cumplir sus funciones o se ha debilitado seriamente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.