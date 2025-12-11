El gran enigma del siglo XX

Entre la tupida tribu de académicos extranjeros que en el último medio siglo han ayudado a esclarecer las características y retos de nuestra sociedad, destacaba la británica Rosemary Thorp, quien falleció hace pocas semanas, luego de una larga carrera como profesora de Economía Latinoamericana en la Universidad de Oxford. Rosemary publicó inspiradores trabajos sobre nuestra economía de exportación, la tenacidad de nuestras desigualdades sociales y las políticas seguidas por los gobiernos de esta sufrida patria en coyunturas claves como la depresión de los años treinta, la dictadura militar de los setenta y el fujimorismo de los noventa.

Llegué a ella por sus obras, como toca a los pequeños aproximarse a los grandes. En los años setenta, siendo un estudiante universitario, llegó a mis manos un artículo suyo en el que daba cuenta de una pequeña revolución industrial en el Perú de la posguerra del salitre. En la época de tránsito del siglo XIX al XX, en medio de la debacle de un país que había perdido sus mayores rubros de exportación, como fueron el guano y el salitre, y con ellos, su capacidad de importar bienes del extranjero, aparecieron por estos lares fábricas de vinos y licores, fideos, telas, ropas, chocolates y galletas, que hasta entonces habíamos traído del extranjero gracias a la riqueza de los fertilizantes. Era una ilustración de cómo las grandes crisis traen, a su vez, oportunidades que antes no existían.

En 1978, Rosemary Thorp publicó junto con Geoffrey Bertram el libro “Perú, 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta”, que ha sido el gran pilar para la comprensión de nuestra historia económica del siglo pasado. Recuerdo que llevé un curso de la historia económica y social del Perú del siglo XX en la Pontificia Universidad Católica, antes de que tal libro apareciese, y era notorio cómo después de las primeras clases, la calidad del curso desmejoraba tremendamente. El profesor se había quedado sin texto. Porque para ese momento todos los recuentos históricos, comenzando con la “Historia de la República” de Jorge Basadre, terminaban en 1930, que parecía el non plus ultra de nuestra historia. Con Rosemary aprendimos una nueva forma de entender el pasado, esclarecido por una teoría económica, que convenientemente adaptada a la realidad de un país poscolonial como el nuestro, sacaba a relucir hechos o facetas antes ignorados.

Más adelante, ya ganándome los frejoles como profesor, llegué a tener con ella el contacto profesional que me permitió advertir lo maravillosamente que en una persona pueden combinarse el brillo intelectual y la generosidad académica. Vino en varias ocasiones a pasar estancias de investigación y dictar cursos y conferencias magistrales. Se quejaba de que a veces el lapso entre el descenso del avión que la traía desde Londres y la subida al estrado del aula era tan corto, que no le daba tiempo para recuperar su castellano.

En uno de sus ensayos, Rosemary procuró explicar el gran enigma de nuestra historia económica del siglo pasado: ¿por qué las empresas de exportación agrícolas y mineras, que habían sido la fuente de enriquecimiento de nuestra oligarquía y del capital extranjero, dejaron de producir ganancias una vez que fueron expropiadas por el gobierno militar de Velasco Alvarado? El gobierno de los uniformados había contado con que una vez que dichas empresas pasasen a su poder, contaría con bastantes capitales para subsidiar a las industrias que debían fundarse y mantener bajos los precios de los bienes consumidos por la población urbana. Thorp lanzó la hipótesis de que las empresas anticiparon la expropiación y dejaron en los últimos años de renovar su tecnología y emprender nuevas prospecciones. Incluso, habría sido la comprobación de esta conducta lo que precipitó la expropiación.

Rosemary no está más entre nosotros, pero sí su obra, casi enteramente traducida al castellano. Lo que nos permite revisarla y discutirla, como a ella le hubiera gustado.