El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Salvar la democracia

“Nuevamente la democracia está en peligro y quienes creen en ella debemos estar alertas para salir a defenderla”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

    Mientras los peruanos intentamos salir de esta pesadilla de una primera vuelta llena de defectos y suspicacias, han surgido dos hipótesis principales de las que se deducen igualmente dos consecuencias. O hubo fraude o hubo negligencia. Quienes sostienen que hubo fraude dicen que lo sucedido con la distribución del material electoral es una estrategia utilizada, por ejemplo, en Venezuela. En cambio, otros sostienen que no hubo fraude, pero sí una gestión irresponsable de la ONPE.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.