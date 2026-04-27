El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Segunda vuelta: no más 2021

“La situación política del país no soporta cinco años más como los recientes, y los contendores no deben ignorarlo”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Para la segunda vuelta, será un grave error si se repite una campaña electoral como la del 2021, de confrontación sin cuartel… para después negociar hasta lo inimaginable, como ocurrió en el actual Congreso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.