Un opaco funcionario

Un reportaje propalado este último domingo en el programa periodístico “Cuarto poder” reafirma lo que ya sabíamos del titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez: opera en la sombra. En el informe se da cuenta de intrigantes reuniones que el personaje en cuestión sostuvo fuera de su despacho de Palacio de Gobierno mientras se desempeñó como responsable de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental.

Para tales citas, Santiváñez se trasladó hasta el bar Cordano, ubicado frente a una de las puertas laterales de la Casa de Pizarro. Es decir, fueron encuentros que perfectamente podrían haberse producido en su oficina… Salvo por el hecho de que, de haber sido así, la identidad de sus contertulios tendría que haber quedado registrada en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial. Una circunstancia probablemente no muy apetecible para el miembro del equipo ministerial que nos ocupa; sobre todo, habida cuenta de que uno de sus visitantes en el mentado local fue Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como uno de los operadores de una presunta organización criminal liderada por el propio Santiváñez.

En realidad, estamos ante un funcionario que desde sus diversos puestos públicos –recordemos que antes de encargarse de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental fue ministro del Interior– ha rehuido de la transparencia, resistiéndose, por ejemplo, a acudir a las citaciones del Ministerio Público para pasar por un peritaje de voz que resulta esencial para las investigaciones en las que está involucrado, que nunca ha aclarado cómo conoció el texto de un reportaje periodístico sobre él antes de que saliera al aire, y que ahora se niega a dar elementales explicaciones sobre las reuniones de atmósfera clandestina recientemente reveladas. Se diría que todo en torno a él es opaco, pues su cuestionado retorno al Gabinete se ha producido también sin que los argumentos que lo justificarían sean expuestos por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Esa alergia a la transparencia, además, Santiváñez la hace patente a través de sus ataques a la prensa y los periodistas. De hecho, este fin de semana, mientras se difundía el informe del que aquí damos cuenta, cargó desde las redes contra la directora de “Cuarto poder”, Vicky Zamora, atribuyéndole falsedades que luego ella ha desmentido, o tildando de “estresada” a Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de “Panorama”, en una entrevista con RPP luego de que ella denunciara un plan de agresiones en su contra.

De acuerdo con su versión de los hechos, él es la víctima de una conspiración tejida entre periodistas, fiscales y jueces que arman “muñecos” para desprestigiar al gobierno. Pero su complacencia por moverse permanentemente entre las sombras sugiere algo distinto.