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El JNE en su laberinto

Si los retrasos de la ONPE no afectaron significativamente la votación, ¿por qué denunció a Corvetto?

    Editorial El Comercio
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    JNE resolvió por unanimidad descartar la convocatoria a elecciones complementarias en los comicios 2026. Foto: Andina.
    JNE resolvió por unanimidad descartar la convocatoria a elecciones complementarias en los comicios 2026. Foto: Andina.

    Tras una tensa espera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la resolución en la que declaró inviable la celebración de elecciones complementarias. Como se sabe, la medida fue evaluada por esa institución por la demanda de distintos sectores de la población, algunos candidatos presidenciales incluidos, que la veían como una solución al daño que le hicieron a los comicios del pasado 12 de abril las demoras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la instalación de mesas en Lima Metropolitana. El argumento central de esos pedidos era que tal demora había ocasionado que muchos ciudadanos que originalmente acudieron a los centros de votación con la voluntad de cumplir su deber se retirasen sin haberlo podido hacer, cansados de la espera y la incomodidad de estar por horas en cola y bajo el sol.

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