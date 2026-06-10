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Que hablen las actas

La democracia exige que los actores políticos mantengan prudencia antes de proclamarse ganadores o denunciar fraudes que no existen.

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    (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
    (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

    El Perú ha vivido una segunda vuelta electoral tensa y, en horas posteriores a lo largo del conteo, algo peor: la irrupción de la impaciencia de cierto sector político. Las encuestas a boca de urna y los conteos rápidos son instrumentos estadísticos valiosos, pero tienen una naturaleza que sus propios metodólogos se encargan de subrayar cada vez que presentan sus resultados: son proyecciones con margen de error.

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