El cómplice

César Acuña es uno de los principales responsables de haber llevado al país hasta este punto.

    Esta semana, el Congreso cometió, como dijimos, una irresponsabilidad francamente imperdonable al elegir a José María Balcázar (Perú Libre) –un legislador con un nutrido expediente judicial, cercano al prófugo Vladimir Cerrón y al golpista Pedro Castillo, y defensor de esa aberración llamada matrimonio infantil, entre otros cuestionamientos– como titular de su Mesa Directiva y, por extensión, encargado de la Presidencia de la República. Pasarán décadas y el episodio seguirá provocando náuseas.

