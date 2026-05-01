El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Vergüenza

Las declaraciones del presidente sobre la comunidad judía y Hitler son, por muchas razones, nefastas.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Balcázar participó en actividad por el Día del Trabajo y sostuvo que la falta de comprensión de lectura afecta el diálogo y el fortalecimiento institucional. Foto: Presidencia.
    Balcázar participó en actividad por el Día del Trabajo y sostuvo que la falta de comprensión de lectura afecta el diálogo y el fortalecimiento institucional. Foto: Presidencia.

    El presidente José María Balcázar tiene una capacidad inagotable para meterse en problemas por su propia boca. Hace apenas unos días, sus mentiras en torno de la compra de los aviones F-16 le costaron la renuncia de dos ministros y una moción de censura que busca firmas en el Congreso. Ahora, ha causado conmoción en el plano internacional con sus recientes declaraciones sobre la comunidad judía y la Segunda Guerra Mundial.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.