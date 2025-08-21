Con la construcción de un cómodo hotel en el balneario de Jesús, en Arequipa, se añade un cómodo alojamiento a los muchos departamentos que posee la Sociedad de Beneficencia mistiana, que alquila a quienes llegan a tomar una cura de aguas. Ahora, gracias al hotel, dejará de verse el espectáculo de gran cantidad de personas llevando todo tipo de utensilios, e incluso muebles, para hacer más cómoda su estadía. Igualmente, se han colocado tinas para que cada persona pueda graduar la temperatura que necesita para alcanzar la mejora deseada. H.L.M.
