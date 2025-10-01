Escucha la noticia
1925: Campos de aterrizaje
Como no podía ser de otra manera, la tragedia ocurrida en Puno ha puesto en alerta máxima a las autoridades, que han decidido se construya un campo de aterrizaje en cada una de las capitales de los departamentos de la república. Los técnicos señalan que a veces una piedra, un desnivel inadvertido o una zanja pequeña pueden motivar un accidente, pero lo más peligroso, como acabamos de comprobar dolorosamente, es la multitud que enardecida de entusiasmo invade zonas en donde la máquina todavía tiene posibilidades de maniobrar. H.L.M.