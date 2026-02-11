Inicio
1926: Alojamiento de los votantes peruanos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    En Arica, los planes para el establecimiento de campos peruanos en tierra, donde se alojen los votantes que han de venir del norte, continúan. Los ingenieros americanos encargados de la construcción de los campos siguen estudiando los lugares. El que tiene más probabilidades es una localidad cerca de Arica, perteneciente a una fundidora francesa establecida en La Paz, Bolivia, donde se sabe que hay abundante agua. Primero hay que esperar la respuesta de la compañía francesa. Un ingeniero americano está en La Paz, negociando con los franceses el arrendamiento.

